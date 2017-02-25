كسوف حلقي للشمس غدا

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جدة- البلاد

قالت الجمعية الفلكية بجدة إن الكرة الأرضية ستشهد يوم غد الأحد أول كسوف للشمس هذه السنة وهو كسوف حلقي يستمر 3 ساعات و16 دقيقة ولكنه غير مشاهد بسماء المملكة.

وبين رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة أن كسوف الشمس سيشاهد في شكله الحلقي في مسار ضيق بالنصف الجنوبي للكرة الأرضية وبشكل أساسي فوق المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ وعلى اليابسة سيشاهد من الأجزاء الجنوبية لأمريكا الجنوبية في تشيلي والارجنتين و أجزاء من إفريقيا في انغولا وزامبيا والكونغو .

وسيتمكن الراصدون في المناطق الواقعة في مسار الكسوف الحلقي من رؤية وقوع القمر مباشرة أمام الشمس ولكن لن يغطيها بالكامل لأن القمر سيكون بعيداً عن الأرض وحجمه الظاهري لن يكون كبيراً كفاية لذلك ستبقى حلقة مضيئة من الضوء حول القمر تسمى “حلقة النار” ما سيصنع منظر دراماتيكياً.