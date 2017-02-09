(كفى) تحتفل بآلاف المتعافين

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جدة – إبراهيم المدني

بموافقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الرئيس الفخري للجمعية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز ورعاية وتشريف صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبدالرحمن وكيل الإمارة لشؤون الحقوق تحتفل جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة الأسبوع المقبل باثني عشر عاماً من عطائها المجتمعي.

ويتخلل فقرات الحفل توقيع اتفاقية مع مشروع نبراس للوقاية من المخدرات بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس مجلس إدارة المشروع الأستاذ عبد الإله بن محمد الشريف, ويرافق الحفل معرض مصاحب عن جهود الجمعية خلال أكثر من عقد من الزمن وذلك بأحد قاعات مدينة جدة.

واكد نائب رئيس مجلس إدارة كفى الشيخ عبدالعزيز السيف أن هذا الحفل يأتي تزامناً بمرور 12 عاماً على انطلاقة الجمعية واستهدافها لجميع فئات المجتمع ببرامج في المدارس والأسواق والمساجد والمرافق العامة والدوائر الحكومية والعسكرية والخاصة وكافة أرجاء المنطقة انطلاقاً من مركزها الرئيسي بجدة وفروعها في مكة والطائف والقنفذة والليث وبحرة وأسفرت عن ما يزيد عن ٢٠ ألف مقلع من إدمان التبغ والمخدرات واكثر من ٨ مليون مستفيد من برامجها المتنوعة وعياداتها الثابتة والمتنقلة.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي باسم كفى والمشرف العام على الحفل الأستاذ إبراهيم بن أحمد الحمدان أن نجاح كفى لم يكن إلا بتعاون الجهات الحكومية والخاصة وبدعم من رجال المال والأعمال الذين استشعروا أهميته رسالتنا وقدموا الغالي والنفيس لمساندة هذا الصرح التوعوي لحفظ وتحصين مجتمعنا وخصوصا أبنائنا من الوقوع في براثن الإدمان وتعاطي التبغ اللذين يفتكان بالمجتمع.