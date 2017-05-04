كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض تدفع بـ 204 خريجاً لسوق العمل

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تحتفل كلية الاتصالات والمعلومات بالعاصمة الرياض الخميس المقبل بتخريج 204 متدربين يمثلون الدفعتين 44 و 45 من متدربي الكلية، منهم 42 متدرباً في تخصص إدارة أنظمة الشبكات و77 متدرباً في الشبكات ،و 7 متدربين في البرمجيات و62 متدرباً في تخصص الاتصالات إضافة إلى 16 متدرباً في مرحلة البكالوريوس تخصص تقنية الشبكات .

وأوضح وكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس مدلج بن إبراهيم المدلج، أن الخريجين اكتسبوا على مدار عامين ونصف متتالين بواقع أكثر من 75 ساعة تدريبية نظرية وعملية أهم المعارف في التقنيات الحديثة في العملية الاتصالية والدعم الفني وبناء وبرمجة الشبكات