كلية البترجي الطبية تزف خريجيها لسوق العمل

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جدة – عبد الهادي المالكي

نظمت كلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا بجدة حفل تخرج (1438هـ -2017م) من برنامج العلاج الطبيعي و الإدارة الصحية والتمريض والطب البشري و الاسنان والصيدلة برعاية رئيس مجلس الأمناء المهندس صبحي بترجي على مدرج قاعة الشيخ عبدالجليل بترجي،

وذلك بمقر الكلية بحضور عدد من الشخصيات والإعلاميين وأولياء أمور الخريجين. وألقى المهندس صبحي كلمة رحب فيها بالحضور،

وتحدث عن منجزات الكلية التي أنشئت عام 2005 واستقبلت أول دفعه من طلابها في عام 2006وحققت إنجازات كبيرة في فترة زمنية قياسية.

وقال إن خريجي الكلية وعلى مر الأعوام أثبتوا كفاءتهم على الصعيدين العملي والأكاديمي من خلال إنجازاتهم بعد التخرج، ومستوى القبولات العالي في برامج الزمالة والدراسات العليا على مستوى العالم.

وها نحن وفي هذا العام نشهد باكورة إنتاج جديد من خريجي القطاع الصحي، والذين نشؤا وتعلّموا على يد مجموعة من أفضل أساتذة الطب والتخصصات الطبية في المملكة.