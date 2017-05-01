كلية البترجي تزف خريجيها لسوق العمل

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جدة – عبدالهادي المالكي

نظمت كلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا بجدة، حفل تخرج (1438هـ -2017م) من برنامج العلاج الطبيعي، والإدارة الصحية، والتمريض، والطب البشري، والأسنان، والصيدلة، برعاية رئيس مجلس الأمناء المهندس صبحي بترجي ، وذلك على مدرج قاعة الشيخ عبدالجليل بترجي، بمقر الكلية ، وبحضور عدد من الشخصيات والإعلاميين، وأولياء أمور الخريجين. وألقى بترجي كلمة رحب فيها بالحضور، وتحدث عن منجزات الكلية التي أنشئت عام 2005، واستقبلت أول دفعة من طلابها في عام ، 2006وحققت إنجازات كبيرة في فترة زمنية قياسية.

حيث أثبت خريجو البترجي، وعلى مر الأعوام كفاءتهم على الصعيدين العملي والأكاديمي، من خلال إنجازاتهم بعد التخرج، ومستوى القبولات العالي في برامج الزمالة والدراسات العليا على مستوى العالم. وها نحن وفي هذا العام نشهد باكورة إنتاج جديد من خريجي القطاع الصحي، والذين نشؤوا وتعلّموا على يد مجموعة من أفضل أساتذة الطب، والتخصصات الطبية في المملكة.