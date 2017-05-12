كلية الملك فهد الأمنية تعلن نتائج المرشحين للقبول المبدئي

شارك عبر واتساب

الرياض-واس

أعلنت كلية الملك فهد الأمنية عن نتائج المرشحين للقبول المبدئي من طالبي الالتحاق بمركز العمليات الموحد (911 ) بديوان الوزارة على رتبة (جندي أول ) للعام 1438 هـ ، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع ومعرفة نتائج القبول المبدئي ومواعيد المراجعة عبر موقع الكلية الإلكتروني http://www.kfsc.edu.sa .

ولفتت الكلية الانتباه إلى ضرورة أن تكون شهادة الدبلوم مصدقه ومختومة من المعهد وبختم آخر من المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني، والتقيد بالمواعيد والجدول الزمني المحدد، مفيدة أنه لن يتم قبول أي طالب ما لم يكن ملفه مستوفيا ً كافة المستندات المطلوبة ومتزامناً مع تاريخ مراجعة الكلية.

وأوضحت أن موعد الحضور في تمام الساعة 8 صباحاً إلى الساعة الحادية عشر مع البوابة الشرقية ، مشددة على الحضور بالزي الرياضي عند المراجعة للكلية، وعدم اصطحاب الهاتف الجوال لمقر الكلية.

واشترطت الكلية ألا يقل الطول عن 168 سم ، و( الحد الأدنى للوزن = الطول-100-15 ) ، و( الحد الأعلى للوزن = الطول – 100+20 ).

وأشارت الكلية إلى أن المستندات المطلوبة تتمثل في :

1. صورتين مكبرة من بطاقة الأحوال موقعه من الطالب وتكتب عليها جميع المعلومات واضحة بخط اليد مع الأصل.

2. صورة مصدقة من المعهد ومعتمدة من المؤسسةالعامة للتعليم الفني والتدريب المهني ,للمؤهل العلمي المطلوب (دبلوم الحاسب).

3. نسخة مصدقة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها (الصناعية–التجارية- المعهد العلمي-معهدالمراقبين).

4. ثمان صور شخصية حديثة ملونة مكشوف الرأس مقاس(4×6) مع ملاحظة كتابة الإسم خلف الصورة.

5. نسخة من نتيجة اختبار القدرات العامة ( القياس ) تطبع من الموقع الالكتروني للمركز الوطني للقياس والتقويم على الرابط التالي.

http://www.qiyas.org/QiyasResult/Pages/ResultsPage.aspx