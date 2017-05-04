كنو…باي باي.. وكادش انتظار

شارك عبر واتساب

الدمام- حمود الزهراني

كان ظهور محمد كنو في مباراة الاتفاق والشباب، هو الظهور الأخير لــ “محمد كنو” لاعب وسط الاتفاق، بعدما رفض كل المحاولات لإبقائه، ولكنه رفض، وفضل الانتقال، والوجهة القادمة له، الهلال، حسب التأكيدات، خاصة أن الاتفاقيين فضلوا عدم الاستعانة بخدماته في بعض المباريات، وإعطاء الفرصة للبديل للاستفادة، فيما لايزال حسن كادش انتظار، وتشير المصادر من داخل البيت الاتفاقي، أن هناك أكثر من لاعب سيغادر البيت الاتفاقي مثل: الحبيب، وماجد الدوسري، وهو الأمر المقلق لمسؤولي الاتفاق، في ظل الإمكانيات الفنية التي يتمتع بها اللاعبان والمستويات التي قدماها مع الفريق، وهناك محاولات لإقناعهما بالاستمرار مع الفريق.