كهربا : أعشق جماهير العميد وأحلم باللعب في مدريد

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جدة- البلاد

كشف محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الاتحاد، عن الدوري والنادي الذي يحلم في الاحتراف به في المستقبل القريب.

ويلعب كهربا معارا هذا الموسم من نادي الزمالك إلى اتحاد جدة، لكنه تمنى أن يحترف في أحد الدوريات الأوروبية قريبا. وخلال تواجده في أحد البرامج الفضائية، قال : أتمنى اللعب في الدوري الإسباني والاحتراف في صفوف ريال مدريدـ، أو أتلتيكو مدريد.

وأضاف: حاسس إن ربنا هايحقق حلمي ده ، لأني عايز أوصل لهدف معين، وذلك من خلال العمل والجهد. وبخصوص جماهير الاتحاد والدوري السعودي ،

أردف كهربا: جمهور اتحاد جدة جمهورعظيم، ورائع ومميز من جميع النواحي، وأحبهم بشدة ،وأريد أن أقول لجماهير الاتحاد: أشكركم بشدة على دعمكم ومساندتكم لي ولمنتخب مصر، وكذلك “وحشتوني” وهقابلكم السبت في المباراة بإذن الله”.

وتابع: ” الدوري السعودي أقوى من الدوري المصري،وتأقلمت بشكل كبير وبسرعة مع العميد وجماهيره الممتعة داخل وخارج الملعب،

وأعد الجماهير الاتحادية ببذل قصارى جهدي مع زملائي اللاعبين من أجل استعادة انتصاراتنا في الدوري، والعودة مجددًا للمنافسة، وحصد لقب كأس ولي العهد، وإدخال الفرحة الكبيرة في قلوب جميع الاتحاديين.