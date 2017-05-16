العدد 21936 16 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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كهربا يعود للزمالك وينتظر عروض الاحتراف

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كهربا يعود للزمالك وينتظر عروض الاحتراف
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القاهرة ــــ وكالات
تواجد المحترف السابق بصفوف الاتحاد محمود “كهربا” أمس بمقر نادي الزمالك؛ من أجل الانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق، عقب عودته من المملكة، بعد انتهاء إعارته إلى الاتحاد حيث ينتظر كهربا العروض، التي من المتوقع أن تقدم له أندية سعودية وإماراتية.
حيث اكتفى كهربا بتأدية بعض التدريبات الخفيفة في صالة الجيم، بعد اجتماعه بالمدير الفني للزمالك البرتغالي إيناسيو ، والذي رحب به، وطلب منه التدريب في الجيم، لحين تحديد موعد انضمامه للتدريبات الجماعية.

التصنيف: الرياضة

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