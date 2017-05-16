كهربا يعود للزمالك وينتظر عروض الاحتراف

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القاهرة ــــ وكالات

تواجد المحترف السابق بصفوف الاتحاد محمود “كهربا” أمس بمقر نادي الزمالك؛ من أجل الانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق، عقب عودته من المملكة، بعد انتهاء إعارته إلى الاتحاد حيث ينتظر كهربا العروض، التي من المتوقع أن تقدم له أندية سعودية وإماراتية.

حيث اكتفى كهربا بتأدية بعض التدريبات الخفيفة في صالة الجيم، بعد اجتماعه بالمدير الفني للزمالك البرتغالي إيناسيو ، والذي رحب به، وطلب منه التدريب في الجيم، لحين تحديد موعد انضمامه للتدريبات الجماعية.