كوركر يشيد بالتعاون الثنائي مع المملكة

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واشنطن- واس

أعرب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الجمهوري بوب كوركر عن ارتياحه لجهود التعاون الثنائي بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن عدد من القضايا.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية “أشعر بالارتياح للجهود التي تبذلها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون الإقليمي في مكافحة التطرف وردع العدوان الإيراني”.

كما أعرب السيناتور كوركر عن “تقديره الكبير لالتزام الرئيس ترمب بهذه القضايا”.