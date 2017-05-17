كوريا الجنوبية: يجب إعادة فتح قنوات الاتصال مع الشمال

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قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن موقفها الأساسي يتمثل في ضرورة فتح قنوات الاتصال مع كوريا الشمالية في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الجديد مون جيه-إن لانتهاج سياسة ذات مسارين تشمل العقوبات والحوار مع بيونجيانج.

وقال لي دوك-هينج المتحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي معتاد:

“موقفنا الأساسي هو أن قنوات الاتصال بين كوريا الشمالية والجنوبية يجب فتحها.

وزارة الوحدة بحثت خيارات بشأن هذا الأمر داخليا لكن لم يتم اتخاذ قرار بعد.”

وأضاف لي أن مسؤولين من الجنوب يذهبون كل يوم إلى مكتب الاتصالات في بانمونجوم عند الحدود بين الكوريتين للتحقق من وجود ردود محتملة من كوريا الشمالية.

وقال لي إن كوريا الشمالية قطعت قنوات الاتصال بين الجانبين بعد فبراير شباط 2016 في أعقاب العقوبات التي فرضت على كوريا الشمالية.

بعد أخر تجربة نووية أجرتها بيونجيانج وبعد قرار الشمال إغلاق منطقة صناعية مشتركة تدار داخل كوريا الشمالية