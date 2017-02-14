كوريا الشمالية تطلق صاروخا متطورا بقدرات نووية

شارك عبر واتساب

سول -رويترز

قالت كوريا الشمالية إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا جديدا من متوسط إلى طويل المدى مدعية أنها حققت مزيدا من التقدم في برنامج الأسلحة في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.وأطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في البحر في وقت مبكر يوم الأحد وهو أول اختبار لتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتخاذ موقف متشدد من نظام كوريا الشمالية الذي أجرى العام الماضي تجارب نووية وصاروخية بمعدل لم يسبق له مثيل.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الزعيم كيم جونج أون أشرف على اختبار الصاروخ بوكجوكسونج وهو نوع جديد من الأسلحة الاستراتيجية القادرة على حمل رأس نووي.

وقال مسؤول من البعثة الأمريكية في الأمم المتحدة إن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية طلبت إجراء مشاورات عاجلة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن إطلاق الصاروخ.

وقالت اليابان إن فرض عقوبات جديدة على بيونجيانج قد يكون محل نقاش في الأمم المتحدة ودعت الصين إلى الاضطلاع بدور “بناء” في الرد على التجربة الصاروخية الجديدة.

وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوم الاثنين “طلبنا من الصين عبر مستويات متعددة أن تتخذ أفعالا بناءة كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وسنواصل العمل في هذا الصدد. في الوقت نفسه ستواصل اليابان حث كوريا الشمالية على ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الأفعال الاستفزازية والانصياع لقرارات الأمم المتحدة.”

وأجرت كوريا الشمالية خمس تجارب نووية بينهم اثنان العام الماضي على الرغم من أنه لم يتم التحقق بشكل مستقل من مزاعمها أنها قادرة على تصغير سلاح نووي لوضعه على صاروخ.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الصاروخ أطلق بزاوية مرتفعة من أجل سلامة دول الجوار. وقال مصدر عسكري في كوريا الجنوبية يوم الأحد إن الصاروخ وصل لارتفاع 550 كيلومترا.

وقطع الصاروخ مسافة 500 كيلومتر وسقط على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية في اتجاه اليابان.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الصاروخ انطلق بمحرك يستخدم الوقود الصلب وإنه نسخة متطورة لصاروخ باليستي يطلق من الغواصات جرى اختباره بنجاح في أغسطس آب الماضي.

والمحركات التي تعمل بالوقود الصلب تزيد قدرة الصواريخ الباليستية وتعطيها مدى أبعد. كما أنها تحتاج مستوى أقل من الحذر لأنها تستغرق وقتا أقل لتزويد الصاروخ بالوقود.

وقال جيش كوريا الجنوبية يوم الاثنين إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية استخدم نظاما باردا للإطلاق حيث يتم دفع الصاروخ في البداية بغاز مضغوط قبل أن يعمل محركه.

وقال جوناثان ماكدويل من مركز هارفارد سميثونيان للفيزياء الفلكية إن تطوير كوريا الشمالية لصواريخ تعمل بالوقود الصلب “تطور مقلق للغاية”.

وأضاف في رسالة عبر البريد الإلكتروني “هذا الصاروخ الجديد هو النوع الذي يجب أن نكون أكثر قلقا كثيرا بشأنه. صواريخ الوقود الصلب يمكن إطلاقها في وقت قصير دون الكثير من التحضير.”

وجاءت التجربة الصاروخية بعد يوم من اجتماع قمة بين ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي وأعقبت أيضا مكالمة هاتفية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ووصف آبي التجربة بأنها “غير مقبولة على الإطلاق” وقال إن كوريا الشمالية يجب أن تنصاع لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال ترامب للصحفيين في بالم بيتش بولاية فلوريدا بجوار آبي “أريد فقط أن يفهم الجميع وأن يعرف تماما أن الولايات المتحدة الأمريكية تقف وراء اليابان حليفتنا العظيمة 100 بالمئة.”