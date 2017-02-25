(كيف نكون قدوة؟) بوادي فاطمة

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جدة- عبد الهادي المالكي

أقام مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة بالشراكة مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بوادي فاطمة دورة قيادة 101 تحت مبادرة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل “كيف نكون قدوة؟” حضرها اكثر من 35 متدربا من محافظة الجموم والمراكز التابعة لها كما حضرها متدربون من مكة المكرمة وبحرة.

وقدم الأستاذ المدرب خالد الصاعدي مهارات بكيفية الشخصية لتكون قدوة وكيف يتم تحفيز العاملين للعمل الإبداعي المتميز .

وشكر المتدربون مدير مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة الأستاذ فايز العتيبي وجميع منسوبي المركز على مايقدمونه لهم من برامج وتمنوا المزيد من الدورات والبرامج المفيدة كما شكروا المدرب خالد الصاعدي على المهارات والمعارف الإدارية التي استفادوا منها .