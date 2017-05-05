كيم يأمر قواته بالتأهب..وتيلرسون يتوعده بالعقوبات

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عواصم- وكالات

أثناء تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وحدات مدفعية جيش بلاده في جزيرتين صغيرتين في البحر الأصفر، تقعان بالقرب من حدود بحرية متنازع عليها مع كوريا الجنوبية، أمر عسكرييه بالاستعداد التام لـ”كسر ظهر العدو مع أول أمر” يصدر إليهم.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الشمالية المركزية أن كيم جونغ أون تفقد جزيرة جيونغ جيه-دو، من مركز مراقبة على جزيرة ومو-دو، وبعد أن قرأوا على مسامعه تقريرا عن آخر تحركات “قوات العملاء” المعادية الكورية الجنوبية شمال غرب الجزيرتين، وعن أوضاع الوحدات العسكرية في جزيرة مو –دو التي تم تعزيزها، قام بمراجعة خطة لهجوم مدفعي للحامية الجديدة على المواقع المعادية.

ونشر الجيش الشعبي لكوريا الشمالية منصات صاروخية على الجزيرتين الصغيرتين يتراوح مداها بين 12 و27 كيلومترا.

وتتمركز بجزيرة “مو-دو” الشمالية وحدة المدفعية الساحلية التي قامت بتنفيذ قصف مدفعي استهدف جزيرة يونبيونغ في نوفمبر 2010، ما أسفر عن مقتل جنديين للشطر الكوري الجنوبي وإصابة 17 آخرين.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله “يتعين على قوات الصفوة من وحدات المدفعية التي تتولى حماية خط المواجهة الجنوبي الغربي أن تحتفظ بحالة التأهب القصوى لكسر ظهر الأعداء بمجرد صدور أول أمر بذلك”.

وتزامنت زيارة زعيم كوريا الشمالية إلى الجزيرتين مع قيام الجيش الكوري الجنوبي بمراجعة حالة التأهب للقتال في الجزر الواقعة في الحدود المائية الغربية مؤخرا.

من جهة أخرى أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أن بلاده ستفرض عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية، ستطال الشركات والأفراد الذين ينتهكون العقوبات الحالية.

وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب جعلت من التصدي للبرنامج النووي والصاروخي لكوريا الشمالية أولوية في سياستها، وأوفدت تيلرسون الى مجلس الأمن للمطالبة بتشديد العقوبات ضد بيونغ يانغ.