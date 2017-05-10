كُن بسيطاً
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أجعل منك جانب مشرق بعيدا! عن الشكليات والمظاهر الخداعة.ان أحببت اقترب وإن كرهت ابتعد ..إن اشتقت تحدث وإن كُسرت أبكي اجعل لكل شئ ردة فعل الحياة بسيطة جداَ فلا تعقدها وكنّ بسيط بذاتك .
إلي جميع من تصل أعينهم لظلِّي هنا ويقرأون ما كُتب وما سأكتب بالغت جداَ ببعدي هذا , بالغت كثيراَ بحضوري الزائف ,فقدت شهية الكتابة منذ زمن أقمت حدادَ على ذاتي , ربما عودتي اليوم عوداَ حميداَ فقد اشتاقت النفس لكل حرف يتمحور ويكتب فالحياة بداخلها الكثير ليُكتب وليرسم أيضاَ للتأمل بكل شئ لذة وفقدانها ستكون نقمة انتقائك لذاتك مهم لكلماتك ولحروفك أيضاَ اجعل من شخصيتك جانب مشرق يتقبله الجميع هذا كانت تهمس أمي في أذني , ابتسمي فالابتسامة محبةٌ وقبول , ساعدي من تعرفي ولا تعرفي…
أجعل منك جانب مشرق بعيدا! عن الشكليات والمظاهر الخداعة.ان أحببت اقترب وإن كرهت ابتعد ..إن اشتقت تحدث وإن كُسرت أبكي اجعل لكل شئ ردة فعل الحياة بسيطة جداَ فلا تعقدها وكنّ بسيط بذاتك .
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غيّداء محمد
@I_Ghida2
الوسوم:بسيط
التصنيف: شذرات
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