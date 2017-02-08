لإبعاد لاعبيه عن الضغوطات .. سييرا يغلق التدريبات

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جدة ـ عبدالعزيز عركوك

أغلق المدرب الاتحاد سييرا المران أمام الجماهير الاتحادية ووسائل الاعلام استعدادا لمواجهة التعاون يوم السبت القادم في القصيم ضمن الجولة 18 من دوري جميل للمحترفين؛ رغبة منه في إبعاد الضغوطات عن اللاعبين بعد خسارة الديربي أمام الأهلي.

ويسعى سييرا لإيجاد بدلاء للغائبين عن المباراة القادمة بعد إصابة فهد الأنصاري، وغياب عوض خريص وبدر النخلي للإيقاف لحصولهما على الانذار الثالث في لقاء الأهلي السابق،

فيما يتم تجهيز العديد من لاعبي الأولمبي الذين تم استدعاؤهم مؤخرا بالإضافة للحارس فواز القرني الذي أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إجراء عملية الرباط الصليبي.