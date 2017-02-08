العدد 21932 12 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

اخر الاخبار:

لإبعاد لاعبيه عن الضغوطات .. سييرا يغلق التدريبات

0 تعليق 195 مشاهدة
لإبعاد لاعبيه عن الضغوطات .. سييرا يغلق التدريبات
شارك عبر واتساب

جدة ـ عبدالعزيز عركوك

أغلق المدرب الاتحاد سييرا المران أمام الجماهير الاتحادية ووسائل الاعلام استعدادا لمواجهة التعاون يوم السبت القادم في القصيم ضمن الجولة 18 من دوري جميل للمحترفين؛ رغبة منه في إبعاد الضغوطات عن اللاعبين بعد خسارة الديربي أمام الأهلي.

ويسعى سييرا لإيجاد بدلاء للغائبين عن المباراة القادمة بعد إصابة فهد الأنصاري، وغياب عوض خريص وبدر النخلي للإيقاف لحصولهما على الانذار الثالث في لقاء الأهلي السابق،

فيما يتم تجهيز العديد من لاعبي الأولمبي الذين تم استدعاؤهم مؤخرا بالإضافة للحارس فواز القرني الذي أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي بعد إجراء عملية الرباط الصليبي.

الوسوم:,

التصنيف: الرياضة

أخبار ذات صلة

التعليقات

اضف تعليق