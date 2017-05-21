لابورد : أوروبا تواجه عودة دواعش أكثر احترافا

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نيويورك- وكالات

قال جان بول لابورد رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة، إن أوروبا ستواجه هذا العام تدفقا لمقاتلي تنظيم داعش الذين انهزموا في سوريا والعراق. وأكد جون بول لابورد أن هؤلاء المقاتلين يعتبرون أكثر خطورة من العائدين السابقين وأكثر خبرة بالحروب والمعارك، مشددا على أن العائدين الجدد عادة ما يكونون أكثر التزاما وأكثر خبرة واحترافا.

وصرح لابورد، في حديث إلى الصحفيين عقب اجتماع مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، الخميس، إن عدة دول أوروبية تُقدر أن معدلات تدفق المقاتلين العائدين من مناطق النزاعات ازدادت بنسبة الثلث خلال العام الأخير.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن مستويات التهديد مرتفعة في غرب أوروبا بعد موجة هجمات أسفرت عن مقتل العشرات خلال العامين الأخيرين وتشعر عدة دول بالقلق حيال قدرتها على حماية حدودها.

وأضاف رئيس لجنة مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة “على الرغم من قيود السفر، سيبقى لدينا عدد من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين سيتسللون على الأرجح عبر الحدود ويعودون إلى هذه الدول، وبخاصة عن طريق شبكات التهريب”. إلا أنه بين أن القيود نجحت في المساعدة على الحد بدرجة كبيرة من أعداد المقاتلين الأجانب الذين يسافرون للانضمام إلى التنظيم.

وتقول الأمم المتحدة استنادا لتقديرات حكومية إن ما بين 40 و50 في المئة من حوالي 30 ألف مقاتل أجنبي، ليسوا جميعهم من أوروبا، غادروا بالفعل أراضي خاضعة لسيطرة داعش.