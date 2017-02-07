لاجئون يحتجون على زيارة وزير يوناني لمخيمهم

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أثينا- وكالات

تظاهر لاجئون وأنصار حزب يساري يوناني احتجاجا على زيارة وزير سياسات الهجرة اليوناني يانيس موزالاس لمخيم اللاجئين جنوب العاصمة أثينا.

وشكّل المتظاهرون سلسلة بشرية لمنع دخول موزالاس، للمخيم المؤقت الذي أنشئ في ساحة مطار قديم وصالة رياضية جنوب أثينا.

وشهدت المظاهرة حالة توتر بين المحتجين ورجال الشرطة اليونانية.

وزار الوزير اليوناني المخيم الذي يحوي 1500 لاجئ أغلبهم من الأفغان، بعد ادعاءات بإضراب عن الطعام بدأه اللاجئون احتجاجا على سوء الأوضاع المعيشية في المخيم.

وبعد خروجه من المخيم نفى موزالاس للصحفيين، وجود إضراب عن الطعام في المخيم، متهمًا “اليساريين” بإشاعة هذا الخبر.

تجدر الإشارة لوجود 60 ألف لاجئ في الجزر والبر اليوناني تقطعت بهم السبل دون الوصول إلى دول أوروبا الغربية، بعد إغلاق دول البلقان لحدودها مع اليونان.