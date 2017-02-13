لاصحة لرفع الدعم عن الدقيق والخبز

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الرياض- واس

صرح مصدر مسؤول بوزارة البيئة والمياه والزراعة بأنه لا صحة لما روجته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عن رفع الدعم عن الدقيق والخبز .

وأكد المصدر أن شركات المطاحن بالمملكة مستمرة ببيع الدقيق للمخابز بنفس الأسعار دون تغيير وأن معدلات السحب اليومية لحصص العملاء تسير وفق معدلاتها الطبيعية.

وأشار إلى أن وزارة التجارة والاستثمار صرحت بأنها تتابع التزام المخابز بالأوزان المقررة نظاماً للخبز المفرود والصامولي بحد أدنى 510 جرام للريال الواحد. وأهاب المصدر بالمواطنين الحرص في الحصول على المعلومات من القنوات الرسمية ذات العلاقة.