لا صحة لاستبعاد مديري المراكز السعوديين

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جدة – البلاد

نفت وزارة الصحة، ما تردد أمس بشأن استبعادها 2100 من مديري المراكز الصحية السعوديين، وإحلال أطباء أجانب بدلا منهم.

وكانت مواقع قد تداولت أمس بما يفيد أن بعض مديريات الشؤون الصحية قامت باستبدال مديري المراكز الصحية بأطباء غير سعوديين، بدعوى عدم اجتياز المديرين السعوديين الاختبارات التي استحدثتها الوزارة لهم.

وأشارت إلى أن هذا العدد يمثل نحو 80% من المراكز الصحية على مستوى المملكة، مؤكدة أن الأطباء الأجانب لم يخضعوا للاختبارات التي استحدثتها الوزارة، وأن المديرين المستبعدين هددوا بتصعيد الأمر للقضاء.