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أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله -.

على مضاعفة الجهود لتحقيق السلامة المرورية في المملكة.

مشدداً على تطبيق الأنظمة المرورية والاجتهاد في إيجاد كل وسيلة عملية وفكرية.

تحقق مروراً آمناً لما فيه سلامة الإنسان والممتلكات.

جاء ذلك في كلمة لسمو ولي العهد خلال اطلاعه – حفظه الله – في مكتبه بديوان وزارة الداخلية اليوم .

على تقارير عن أبرز ما تم إنجازه في برنامج التطوير والمبادرات المصاحبة لأعمال المرور التي تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للمرور.

واستمع سمو ولي العهد خلال الاجتماع لشرح قدمه معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج عن الجهود المبذولة للحد من حوادث المرور.

من خلال توظيف التقنيات الحديثة، مؤكدا مواصلة الجهود وفق توجيهات سموه الكريم.

كما اطلع سمو ولي العهد على تقرير عن آخر الإحصائيات والنتائج الميدانية لأعمال الضبط والرصد التي قام بها المرور.

إلى جانب اطلاعه على تقرير لتطوير مدارس تعليم القيادة ومحطات الفحص الدوري ومواقع حجز المركبات.

وفي ختام الاجتماع ثمن سمو ولي العهد الجهود التي يبذلها الجميع، موجهاً بتقديم تقرير شهري عن الجهود المبذولة.

حضر الاجتماع صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية.

وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مستشار سمو وزير الداخلية.

ومعالي نائب وزير الداخلية الأستاذ عبدالرحمن بن علي الربيعان.

ومعالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي.

والمتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء عبدالله بن حسن الزهراني، وعدد من المسؤولين.