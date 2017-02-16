لجنة الحكام تعقد اجتماعها الثاني

شارك عبر واتساب

الرياض- البلاد

عقدت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم اجتماعها الثاني أمس برئاسة مرعي العواجي ومقرر اللجنة محمد بخيت وأعضاء اللجنة.

وقد بدأ الاجتماع باستعراض محضر الاجمتاع الأول والذي عقد يوم الإثنين 2017/1/16 ومناقشة البرنامج الزمني للموسم القادم 2017-2018 وبرامج اللجنة التي ستقام داخل وخارج المملكة العربية السعودية،

واستعراض الدول التي سيقام فيها معسكر حكام دوري جميل للمحترفين الخارجي. وتم أيضاً تقديم تقرير موجز عن دورة الحكام الواعدين الثامنة ( المرحلة الثالثة ) وقام باستعراض التقرير مقرر اللجنة محمد بن سعد بخيت، وعضو اللجنة حسين المغامسي.