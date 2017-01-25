لجنة تخصيص الأندية الرياضية تعقد اجتماعها الثالث

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الرياض- البلاد

عقدت لجنة تخصيص الأندية الرياضية، برئاسة الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة، اجتماعها الثالث أمس الثلاثاء، بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي،

وناقش الاجتماع الخطوات التنفيذية والقانونية والمسارات الفنية والمالية والإدارية الخاصة بالمشروع، وآليات العمل المرتبطة به.

يذكر أن مجلس الوزراء أقر في نوفمبر الماضي تخصيص الأندية الرياضية التي تشارك في بطولة دوري أندية الدرجة الممتازة لكرة القدم (دوري المحترفين)،

وكلف لجنة برئاسة سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة، وعضوية نائب وزير الاقتصاد والتخطيط، ووكيل وزارة التجارة والاستثمار للأنظمة واللوائح، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن اتحاد كرة القدم، وممثل عن رابطة دوري المحترفين، للإشراف على متابعة استكمال مراحل التخصيص وتنفيذ إجراءاته.