لصوص الصيدليات في قبضة شرطة الرياض

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تمكنت شرطة الرياض، مؤخراً من الإطاحة بثلاثة مواطنين تورطوا في قضايا سرقة الصيدليات والاستيلاء على ما بداخلها من أموال تحت تهديد السلاح.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض في بيان له: “أن المعلومات أشارت إلى تورط 3 مواطنين، جميعهم في العقد الثالث من العمر، وبسماع أقوالهم المبدئية أقروا بارتكاب 5 عمليات سرقة”.

وقال إن “أقوال المتهمين جاءت مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عدد من مراكز الشرط شرق العاصمة موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم”.

وأضاف المتحدث الإعلامي “أنه تم التحفظ على الجناة رهن استكمال اجراءات التحقيق ومعرفة مدى صلتهم بالقضايا المماثلة المقيدة ضد مجهول وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض تمهيداً لتقديمهم للعدالة”.