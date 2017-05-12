لقاء تعريفي بمركز التميز لطب وجراحة قلب الأطفال

شارك عبر واتساب

جدة – عبدالهادي المالكي

استقبل مركز التميز لطب وجراحة قلب الاطفال بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز في قاعة المحاضرات الرئيسية مجموعة من الاعلاميين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في لقاء مفتوح يهدف للتعريف بالرسالة التي يقوم بها المركز لخدمة المجتمع واهم التحديات التي يواجهها في القيام بمهمته وبحث سبل التعاون والدعم الذي يمكن ان يقدمه الاعلام للمركز من خلال التسويق له ولخدماته بهدف سهولة الوصول للداعمين ورجال الاعمال وتوعية المجتمع حول امراض قلب الاطفال.

وفي نهاية اللقاء شكر مدير المركز د. زاهر بن فيصل زاهر استشاري امراض قلب اطفال ورئيس قسم الاطفال بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز ونائبه د. عثمان بن اسامة الراضي استشاري جراحة قلب اطفال ورئيس قسم الجراحة بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز جميع الحضور على اهتمامهم وحضورهم وحثهم على مواصلة جهودهم المباركة لتحقيق رؤية المركز واهدافه.

الجدير بالذكر ان مركز التميز لطب وجراحة قلب الاطفال احد مراكز التميز بالجامعة، وهو مركز غير ربحي متخصص في طب وجراحة قلب الاطفال تم انشاؤه بالجهود المنجتمعية وبدعم كبير من جامعة الملك عبدالعزيز لتقديم افضل مستويات الخدمات الصحية لمرضى القلب من جميع شرائح المجتمع من الاطفال سواء مواطنين او مقيمين في مملكتنا الحبيبة،

كما نشير انه اجرى اكثر من (500) عملية قلب مفتوح منذ انشائ المركز عام (2013م) عملية سنويا وذلك بدعم من رجال الاعمال ومختلف شرائح المجتمع، علما بأن الاحتياج السنوي من عمليات قلب الاطفال في المنطقة الغربية هو (900) عملية سنويا.