لقاء سعودي أمريكي يناقش (الابتكار لتأثير فعال) في فرص العلوم والتقنية

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جدة ــ أحمد شرف الدين

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تنطلق غدا الجمعة في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية حلقة نقاش سعودية-أميركية بعنوان “الابتكار لتأثير فعال”. ويأتي تنظيم حلقة النقاش هذه في إطار التحضيرات القائمة لمنتدى “الرؤساء التنفيذيين” السعودي الأمريكي الأول 2017م، الذي تحتضنه العاصمة الرياض تزامنًا مع الزيارة التاريخية التي يقوم بها فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية…وينظم هذا اللقاء كل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية. ويهدف المشاركون في حلقة النقاش، إلى وضع أطر وخطط عمل لتوجيه الابتكار العلمي لتقديم حلول للقضايا التنموية ودعم القدرات السعودية والأمريكية العاملة في مجال الابتكار العلمي والأبحاث وريادة الأعمال، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030…ويشارك في حلقة النقاش أكثر من 100 مسؤول وأكاديمي مرموق وعدد من رجال الأعمال البارزين يمثلون شركات متخصصة في التقنية والابتكار ومؤسسات بحثية وعلمية رائدة من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى رؤساء جامعات وممثلي مراكز أبحاث وعدد من الطلاب والطالبات وباحثين من الجانبين الأمريكي والسعودي…وعن هذا الحدث المهم، اعتبر سمو رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود، أن الهدف الرئيس الذي يسعى إليه هذا اللقاء المميز في مساراته التنموية هو تطوير القدرات السعودية العاملة في مجال الابتكار العلمي والأبحاث وريادة الأعمال، بما ينسجم ورؤية المملكة 2030. وقال سموه : ” إن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تقوم بإجراء البحوث الوطنية ودعم مقترحات المشاريع الوطنية التي يقترحها لقاء ” الابتكار لتأثير فعال”…الجدير بالذكر أن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية قامت بتأسيس منظومة دعم البحث العلمي، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030، وما تتضمنه من أهداف استراتيجية.