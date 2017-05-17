العدد 21937 17 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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لقاء مفتوح لأمير حائل

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لقاء مفتوح لأمير حائل
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حائل – البلاد

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، بقصر أجاء بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل لقاءً مفتوحاً مع عدد من أهالي المنطقة والمسؤولين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستقبل المشروعات والخدمات بالمنطقة .
حضر اللقاء رئيس المحكمة العامة بحائل الشيخ محمد الجزاع ومعالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم وعدد من المسؤولين .

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التصنيف: محليات

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