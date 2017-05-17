لقاء مفتوح لأمير حائل
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وجرى خلال اللقاء مناقشة مستقبل المشروعات والخدمات بالمنطقة .
حائل – البلاد
عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، بقصر أجاء بحضور صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل لقاءً مفتوحاً مع عدد من أهالي المنطقة والمسؤولين.
وجرى خلال اللقاء مناقشة مستقبل المشروعات والخدمات بالمنطقة .
حضر اللقاء رئيس المحكمة العامة بحائل الشيخ محمد الجزاع ومعالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم وعدد من المسؤولين .
الوسوم:حائل
التصنيف: محليات
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