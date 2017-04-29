للمرة الأولى بالوطن العربي مسرح مقلوب يقدم عروض معلقة بالهواء

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هدى الخولى

استقبل مسرح مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته التاسعة، ولأول مرة في الوطن العربي، فرقة كايوبولي للإنتاج من إيطاليا في عرض “المسرح المقلوب” أخطر العروض العالمية وأغربها على مستوى العالم ليكون الجمهور على موعد مع شخصيات حية تمثل وترقص وتؤدي أدوارها رأساً على عقب.

وعلى مدار سبع دقائق حبست أنفاس الحضور وأذهلت عقولهم، عرض كاي لوكليرك ومساعدته مسرحية فنية وهو مقلوب، مستنداً على قدميّه العالقتين بالسقف وراسه المتجه نحو الأرض على ارتفاع 30 قدماً بدون مقابض أو حبال تثبت جسديهما.

وأيضا قدموا مجموعة عروض فنية ورياضية، مثل اللعب بالكرات المتطايرة، وتنس الريشة.

وقال كاي لوكليرك:” سعدت جداً بالإقبال الكبير من قبل الأطفال، الذين تفاعلوا بطريقة مذهلة ومدهشة مع هذا العرض الذي نقدمه لأول مرة في الوطن العربي من خلال مهرجان الشارقة القرائي للطفل، ونتمنى أن نقدم لهم المزيد من العروض المذهلة والمميزة على مدار الدورات القادمة”.

وحصد كاي لوكليرك المنتج والمدير الفني للعديد من العروض الفنية العديد من الجوائز في عدة مهرجانات دولية في مونتي كارلو، موسكو، وغيرها، وهو من المؤديين المشهورين في الولايات المتحدة الأمريكية.