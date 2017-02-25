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باريس- وكالات

أشادت مرشحة اليمين المتطرف للرئاسة في فرنسا مارين لوبان التي تتصدر استطلاعات الرأي بسياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ووصفتها ب”الواقعية وإرادة التغيير” وقالت إن روسيا “عنصر حاسم في ميزان القوى الذي يمكنه تهدئة العولمة”.

وكانت زعيمة الجبهة الوطنية تتحدث في باريس يوم الخميس أمام العديد من الصحافيين وممثلي 42 دولة أجنبية، ضمنهم سفراء تايوان وكمبوديا وكوبا والمملكة العربية السعودية وفيتنام وألبانيا، وكذلك دبلوماسيون صينيون وأمريكيون، وفقا للجبهة.

كما أكدت مجددا التزامها بحماية “المصالح الوطنية” فوق كل اعتبار، ونددت بسيطرة المؤسسات الدولية، و”التهديدات” التي تشكلها حركات الهجرة.

كما أعلنت لوبان أن الوقت قد حان “للانتهاء من الاتحاد الأوروبي”. وقالت “في أوروبا أيضا، لقد حان الوقت للانتهاء من اتحاد أوروبي لمحاولته عملية اندماج تقضي على الأمم الأوروبية”. وتابعت لوبان التي تهاجم الاتحاد الأوروبي منذ زمن “علينا وضع حد لهذا الوحش البيروقراطي” الذي تتهمه بأنه “شمولي”.

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي “يقزم فرنسا، ويفصلها عن العالم (…) أرحب بولادة الشعوب الأوروبية ضد الاتحاد، من أجل أوروبا” كقارة، في إشارة إلى بريكست في حزيران/يونيو 2016.

وقالت لوبان “سنبني أوروبا أخرى”، وتعهدت في حال انتخابها بـ”إصلاح المعاهدات الأوروبية وإشراك فرنسا بقوة في بناء أوروبا الأمم الحرة”.

وبدأت محاضرتها بالقول إنها تريد أن تنظر إلى العالم وفرنسا “كما هما وليس كما أتمنى أن يكونا” مؤكدة ضرورة إشراك “فرنسا في خدمة عالم متعدد الأقطاب”.