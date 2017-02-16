مؤتمر القوات الجوية.. توثيق التحالف بين الدول المشاركة

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الرياض – واس

استضافت القوات الجوية الملكية السعودية مؤتمر القوات الجوية لعام 2017م الذي عقد خلال الفترة من ( 17 ـ 18/ 5 /1438هـ) الموافق ( 14 ـ 15/ 2 /2017م ) في الرياض ، بحضور ومشاركة قادة القوات الجوية ممثلة في القوات الجوية الأمريكية المركزية الوسطى ، وسلاح الجو الملكي البحريني ، والقوات الجوية والدفاع الجوي الاماراتي ، والقوات الجوية الأميرية القطرية ، والقوة الجوية الكويتية ، وسلاح الجو الأردني ، وسلاح الجو السلطاني العماني .

وهدف مؤتمر القوات الجوية إلى توثيق التحالف الجوي وتعزيزه مستقبلاً بين الدول المشاركة والمساهمة في مكافحة الإرهاب في المنطقة ، ودعم مجالات التنسيق للعمليات الجارية ضد التنظيمات الإرهابية ووضع منهجية له ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك للخروج برؤية موحدة بما يسهم في المحافظة على الأمن الوطني للدول المشاركة .

كما أسهم المؤتمر في تطوير وتعزيز سبل التعاون المشترك لدول التحالف الجوي لمواجهة أحدث التحديات لاسيما في ظل ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات متسارعة وذلك للوصول إلى إجراءات تخدم الأمن الإقليمي والدولي ومساندة تعزيز جهود التحالف الدولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم ( داعش ) الإرهابي بما يشكله من تهديد لأمن وسلامة دول المنطقة والعالم أجمع .

وناقش المؤتمر عدة محاور تضمنت إبراز جهود وخبرات دول التحالف الجوية في استقرار اليمن خلال العمليات الجارية ( لعاصفة الحزم ، وإعادة الأمل ) وتوحيد الإجراءات والمفاهيم المعمول بها للدول المشاركة في العمليات المشتركة ضد الإرهاب ومراعاة تكامل وتوافق القدرات بين منظومات القوات الجوية للمساهمة في زيادة فاعلية تنفيذ المهام أثناء العمليات ،

كما جاء في إطار جلسات وأعمال مؤتمر القوات الجوية مناقشة التنسيق مستقبلاً في بناء القدرات الجوية ضد التهديدات لدول التحالف الجوي ، والاستفادة من تبادل الخبرات والتجارب في جميع المجالات المطلوبة التي تسهم في تطوير وتعزيز العمل المشترك لقوات التحالف ، فيما تضمنت جلسات المناقشة مشاركة قائد القوات الجوية الأمريكية المركزية الوسطى في توضيح جهود التحالف الدولي ضد تنظيم ( داعش ) الإرهابي .