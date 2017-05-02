مؤتمر علمي عن منظار الركبة بمركز مكة الطبي

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مكة المكرمة – هشام شرف الدين

وسط حضور كبير من الاستشاريين واخصائيي العظام يتقدمهم المستشار هشام جاد وأستاذ العلاج الطبيعي دكتور اسامة جان والأستاذ اشرف بيومي ، أقيم مؤخرا مؤتمر علمي عن منظار الركبة و الرباط الصليبي، في مستشفى مركز مكة الطبي بالعمرة ، و قد شارك في المؤتمر اكثر من 30 شخصا ، و اكد الدكتور إبراهيم نصار استشاري جراحة العظام في مستشفى مركز مكة الطبي، ان عملية الرباط الصليبي لا تأخذ اكثر من 45 دقيقة، و انه يتم بفتح فتحتين صغيرتين من جانب الركبة و تقدر كل منهما بواحد سنتيمتر، و من هذه الفتحة نستطيع الدخول الى الركبة ووضع رباط صليبي اخر يأخذ من منطقة الرجل حيث انها قريبة من نفس النسيج للركبة، و يتم تثيبت الرباط بمسمارين من فوق و تحت، و خلال أسبوعين يستطيع المشي، و من المهم بعد العملية و قبل العملية لابد من وجود العلاج الطبيعي لمنطقة الركبة، من اجل تقوية العضلات و المنطقة المحيطة بها ، و بين إبراهيم نصار انه تم افتتاح وحدة مناظير للركبة في المستشفى، و ذلك بسبب تزايد اعداد الحالات ، و ذلك خلال الأشهر الماضية، و قد بلغ عدد الحالات المسجلة في الوحدة 120 حالة ، و قد حرصت اداره المستشفى على جلب العديد من الاساتذة السعوديين للاستفادة من خبراتهم مثل ا.د سامي بانا..استشاري الجراحة العامة واستاذ دكتور إحسان معاجيني استشاري نساء وتوليد واستاذ دكتور مازن داغستاني استشاري نساء وتوليد واستاذ دكتور باسم عثمان استشاري جراحة عامة .