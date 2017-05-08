مؤسسة الملك خالد تناقش ” الحماية الاجتماعية في سوق العمل

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الرياض – البلاد

تعقد مؤسسة الملك خالد، غدا الثلاثاء في مقرها بمدينة الرياض، الدورة السادسة من ملتقى “حوارات تنموية” تحت عنوان ” الحماية الاجتماعية في سوق العمل”.

ويشارك في الملتقى معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ احمد الحميدان، ومعالي نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي ، ومستشار معالي وزير العدل الدكتور عبدالله العبداللطيف ، ونائب المحافظ للاستراتيجية والشراكات بهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الدكتور عبدالله الصغير، ورئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد اللجان العمالية نضال رضوان، إضافة إلى عدد من الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة في سوق العمل.

وستناقش محاور الملتقى التحديات التي تواجه سوق العمل الوطني ودور القطاعين الحكومي والخاص في تأمين العدالة والحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل؛ من توفير الاستقرار الوظيفي وفرص العمل اللائق وتطوير آليات تسوية الخلافات العمالية لتحقيق النمو الإيجابي على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.

وأوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل المديرة العامة لمؤسسة الملك خالد، أن المؤسسة عندما اختارت هذا العام تناول التحديات التي يعانيها سوق العمل من منظور الحماية الاجتماعية، ومناقشة البرامج والسياسات المعنية بتوفير الحماية والتغطية للعاملين، تهدف إلى تحقيق تقدّم ملموس على مستوى تحفيز فرص العمل اللائقة، وتعزيز برامج دعم التوظيف، وبرامج إعانة الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى تطوير التدابير الوقائية الخاصة بحماية العامل في جميع مراحله الحياتية: كباحث للعمل، وكموظف، وبعد إنهاء خدمته، وعند تقاعده.

وبينت سموها أن المؤسسة تتبنى مثل هذه الفعاليات إدراكاً منها لما لتوفير فرص العمل الكريمة من أهمية في ايجاد انعكاسات إيجابية على نمط حياة الأفراد، التي من شأنها دفعهم نحو المشاركة بشكل منتج في اقتصاد الدول، الأمر الذي يكرس من عوامل استقرار المجتمعات ومتانتها، ويعزز من التوظيف الأمثل لقدرات موارده البشرية وطاقاته الإنسانية.

يذكر أن ملتقى “حوارات تنموية “هو ملتقى سنوي أطلقته مؤسسة الملك خالد في عام 2010م، يهدف إلى تسليط الضوء على أهم الموضوعات والأولويات التنموية ومناقشتها واقتراح الحلول والبرامج التي تتناول هذه القضايا من أجل الإسهام في دعم المسيرة التنموية والتغيير الإيجابي في المملكة.