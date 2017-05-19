مؤلف كتاب (بحر الحجاز) حازم عشماوي: الكتاب يحتوي على معلومات قيمة ونادرة عن البحر الأحمر

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جدة – ابراهيم المدني

أكد الأستاذ المهندس حازم بن طلال عشماوي مؤلف كتاب (بحر الحجاز) أن فكرة تأليفه راودته منذ فترة طويلة حيث حرص على تقديم كتاب مفيد للقارئ يحتوي على معلومات قيمة يستفيد منها كل من يطلع عليه. وأضاف في حديث لـ(البلاد):”: أحمد الله أن جهدي وجد استحسان الكثيرين ولمست ذلك في حفل التدشين وسوف أقوم بإهداء نسخة منه لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد إضافة لأمير المنطقة وسمو محافظ جدة.

* كتاب بحر الحجاز .. عمل رائع .. متى بدأت الفكرة تتولد لديك .. وما الدافع لها .. ومن دعمك وشجعك على تأليف هذا الكتاب الفريد من نوعه؟

** الفكرة راودتني منذ فترة طويلة جداً وكنت انتظر الوقت المناسب لتقديم عمل يليق بالمواطن السعودي لأن الدافع والمحرك الرئيسي هو تسليط الضوء على العديد من النقاط الهامة التي من شأنها إحداث فارق لمصلحة بلدنا الغالي أما بخصوص الداعمين والمشجعين فهم كثر لأن الفكرة ولله الحمد لاقت استحسان الجميع، وأجدها الآن فرصة مناسبة جداً لأتقدم بشكري الخالص لكل من دعم وساعد وشجع لخروج هذا العمل إلى النور بشكل رائع ومتميز.

* ما المعلومات القيمة التي يحتويها الكتاب ولا توجد في الكتب الأخرى؟

** في كتاب (بحر الحجاز) عملت جاهداً لأن يكون متميزاً في كل شيء وأن يركز وبوضوح للقارئ الكريم على نقاط لم تذكر في أي كتاب سابقاً فتجد مثلاً فصلاً يتحدث عن المصطلحات البحرية المتداولة بين البحارة والصيادين وهذه المصطلحات تذكر لأول مرة في كتاب مع توضيح معانيها وتجد أيضاً فصلاً يتحدث عن أهم المخلوقات البحرية الموضحة بالصورة والاسم وتجد معلومات عن طرق الصيد المستخدمة ومميزاتها واضرارها.

وقد سلطت الضوء على موضوع هام جداً ألا وهو موضوع التلوث واضرار النفايات كما تناولت أيضاً سلبيات الصيد الجائر حتى المطبخ البحري الحجازي تطرقت اليه بأسهاب.

* في زمن الإعلام الإلكتروني ألا تخشى من تجاهل الناس بشكل عام للمطبوعات الورقية؟

** عندما عملنا على تأليف كتاب (بحر الحجاز) وضعنا هذه النقطة أمام أعيننا ولهذا تجد كتابنا يتميز بتصميمه الفريد المليء بالصور التي يتخير مكانها حسب النص والموضوع ولا تكاد تخلو صفحة من صورة ليأخذ هذا التصميم القارئ إلى أعماق البحر وشواطئه وأسراره وليخلق عند القارئ مزيجاً من الفضول والحماس الأمر الذي سيجبره على التبحر في فصوله والتعمق فيها أكثر.

وقد أضفنا في كتابنا رابطاً يحتوي على مقطع فيديو وثائقي كامل يمكن مشاهدته على موقع اليوتيوب أوضحنا فيه بعض الجوانب الهامة بالإضافة إلى الكثير من مقاطع الصيد و(الاكشن) والتي تعمل على زيادة الحماسة والاهتمام لدى القارئ الكريم.

* كم استغرق منك جمع المعلومات وهل تلقيت دعماً من جهات أو أفراد بمعلومات نادرة وجيدة ليتحقق التميز لكتابك؟

** لا أحد يعلم حقيقة مدى الجهد والوقت الكبير الذي بذل لتأليف هذا الكتاب حيث كان هناك الكثير من عملية جمع المعلومات وتدقيقها وخصوصاً التاريخية منها وتم الاعتماد أيضاً على الكثير من المعلومات والخبرات السابقة بالإضافة للرجوع للكثير من المراجع ناهيك عن الوقت والجهد لتصوير وإخراج مقطع التصوير المرافق لهذا الكتاب، وفي النهاية نسأل الله أن يكتب لنا الأجر والثواب وأن ينال هذا العمل قبول وإعجاب الجميع بإذن الله تعالى.

* يرى مهتمون أن سعر الكتاب مرتفع خاصة وأن الاهتمام بالكتب والمطبوعات الورقية في هذا الزمن أقل من السابق بكثير ألا ترى أن هذه معضلة ستواجه كتابك عند التسويق له؟

** لا بالعكس سعر الكتاب مناسب جداً لما يحتويه من معلومات وصور خصوصاً أننا اخترنا أفضل أنواع الورق والصناعة والتصميم ليخرج هذا العمل بشكل يليق بالقارئ الكريم.

وأؤكد لك أنك عندما تتصفح الكتاب ستجد فعلاً أن السعر مناسب له وأود أن أؤكد للجميع من هذا المنبر أنني عملت جاهداً على أن يكون هذا الكتاب بأقل سعر ممكن حتى يتم تداوله وانتشاره بشكل كبير ويصل لجميع فئات المجتمع.

* في رأيك . ماذا يميز كتابك عن الكتب الأخرى.. ولمن أهديته؟

** يميزه أنه على شكل مجلة بحجم كبير كما تزينه الكثير من الصور الموضحة ويتميز أيضاً بالكثير من المعلومات التي لن تجدها إلا في كتاب (بحر الحجاز) بالإضافة إلى الجرأة التي تحدثنا بها عن المواضيع الخطيرة والحساسة التي من شأنها الاضرار بالبحار والبيئة.

وقد أهديته إلى أستاذي ووالدي الحبيب، رحمه الله، كما أهديته طبعاً إلى والدي وسيدي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله ورعاه، وجميع القادة الكرام،حفظهم الله ورعاهم، وأسرتي وعائلتي ،حفظهم الله، ولكل مهتم وعاشق للبحر وأسراره.