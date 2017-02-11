مائة عام في عشق الخصف

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بيشة – البلاد

رغم تطور الصناعات في عصر التقنية الحديثة ، وعزوف كثير من الناس عن الصناعات اليدوية ، تواصل (أم فايز) حرفتها في صناعة الخصف, والتي توارثتها عائلتها لأكثر من 100 عام, ولازالت متمسكة بها ولم تملها أناملها من العمل اليومي لتكون علامة فارقة في صناعة الخصف اليدوي في محافظة بيشه, وتتفنن في المنتجات المختلفة, وأبدت استعدادها لتعليم كل من لديها الرغبة في احتراف هذه الصناعة المميزة.

بدأت حرفتها منذ الصغر, تعلمتها على يد جدتها التي كانت تقوم بتحويل سعف النخل إلى أشياء بسيطة مثل السجاد والصحاف وعدد من المنتجات المنزلية والزينة والمهفات الهوائية وصناديق مختلفة الأحجام ومنتجات لحفظ الملابس.

أم فايز قالت أنها تصمم وتنتج اشياء قديمة بقالب متطور يتناسب مع الجميع ومع حاجة المجتمع بناء على التطور الذي يشهده العالم, وبدعم من محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة ، شاركت بعدة معارض منها الدولي و الداخلي مثل مهرجان الشارقة ومهرجان البادية ببيشة ومهرجان سوق عكاظ ،

مشيرة إلى أن مبيعاتها حاليا أفضل من الماضي والسبب يعود إلى أن الناس الآن بدأت في الإهتمام بالمنتجات التراثية.