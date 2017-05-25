مانشستر يونايتد يتفوق على أياكس ويحرز لقب الدوري الأوروبي

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هز بول بوجبا وهنريخ مخيتاريان الشباك لصالح مانشستر يونايتد بواقع هدف في كل شوط ليتفوق 2-صفر على منافسه أياكس امستردام الهولندي ويفوز بالدوري الأوروبي لكرة القدم ويتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووقف الفريقان دقيقة صمت حدادا قبل المواجهة على ضحايا هجوم مانشستر الذي قتل فيه 22 شخصا يوم الاثنين. وقدم الطرفان مباراة مليئة بالأداء والكفاح.

وافتتح بوجبا التسجيل في الدقيقة 18 بعدما سدد اللاعب الفرنسي الكرة لتصطدم بلاعب وتغير اتجاهها وتخدع حارس أياكس.

وضاعف مخيتاريان الغلة في بداية الشوط الثاني عقب ركلة ركنية وتماسك يونايتد وسط هتافات “مانشستر.. مانشستر” ليفوز باللقب الأوروبي الوحيد الذي كان يراوغه