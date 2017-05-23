العدد 21943 23 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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ماي: الشرطة البريطانية تعرف هوية منفذ هجوم مانشستر

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ماي: الشرطة البريطانية تعرف هوية منفذ هجوم مانشستر
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قالت رئيس الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الثلاثاء، أن الشرطة البريطانية تعرف هوية منفذ الهجوم الانتحاري في مانشستر، لكنهم لن يكشفوا عن اسمه في الوقت الحالي.

واعتبرت رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة الطوارئ الوزارية، أن مانشستر وقعت ضحية لهجوم إرهابي بلا رحمة.

وقالت ماي، أمام مقر رئاسة الوزراء، إن السلطات ليست مستعدة لإعلان هوية المهاجم. وأضافت أنه نفذ الهجوم بمفرده ولكن لم يتضح بعد ما إذا كان آخرون ساعدوه في التخطيط له.

ووصفت الهجوم على قاعة حفلات مانشستر الذي أودى بحياة 22 شخصا، بينهم أطفال، بأنه واحدا من “أسوأ أنواع الإرهاب الذي تشهده المملكة المتحدة”.

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التصنيف: دولية

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