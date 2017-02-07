مبادرة الحملة السعودية (لأجلك يا حلب) تواصل الإغاثة

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عمان – واس

تواصل الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا ومن خلال مكتبها بتركيا تقديم المساعدات الإغاثية الأساسية للأشقاء السوريين النازحين من مدينة حلب ضمن المبادرة التي أطلقتها الحملة ” لأجلك يا حلب” على الشريط الحدودي التركي السوري وتحديداً في مخيمات باب السلامة وباب الهوى لتستهدف خلال هذه التوزيعات مخيم تل جبين و مخيم كرم الفستق ومخيم بازي باغ وبعض التجمعات العشوائية جنوب معبر باب السلامة .

وشملت هذه المساعدات المقدمة خلال هذه المحطة على (4247 بطانية و2460 طقما شتويا و 3240 كنزة و 5086 جاكيت و 2515 افرهول طفل )، بحسب ما أكده مدير مكتب الحملة الوطنية السعودية في تركيا الأستاذ خالد السلامة مضيفاً ان التوزيعات التي تتم في الداخل السوري تجري كما هو معد لها مسبقاً من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية التركية والمتمثلة بمنظمة (IHH) لضمان وصولها لمستحقيها وتغطية اكبر عدد ممكن منهم بإذن الله .

من جهته أوضح الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا ان المساعدات الاغاثية التي تقدمها الحملة الوطنية السعودية تاتي بهدف التخفيف من معاناة الأشقاء النازحين السوريين الذين يعانون نقص الخدمات الإنسانية والاغاثية خصوصاً المهجرين الجدد منهم .

واكد السمحان ان هذه المساعدات الإغاثية تأتي استكمالاً لما تسير عليه مملكة الإنسانية بتوجيهات من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – التي تؤكد على الوقوف مع اشقائنا السوريين المهجرين من بلادهم مضيفاً أن ثمار عطاء الشعب السعودي الكريم لاشقائه النازحين واللاجئين السوريين والوقفة الإنسانية الصادقة إلى جانبهم كان لها عظيم الأثر في تضميد جراحهم وسد بعض الاحتياجات لديهم ، سائلاً الله العلي القدير ان يجزي كل من ساهم وتبرع خير الجزاء .