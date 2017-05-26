مبادرة تطوعية للعناية بجبل النور

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مكة المكرمة- البلاد

دشنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في العاصمة المقدسة ، أمس الأول مبادرة تطوعية تعنى بتقديم خدمات العناية بجبل النور تحت شعار ” كيف نكون قدوة في العمل التطوعي” ، وذلك بالتعاون مع مشروع تعظيم البلد الحرام بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية وتطوعية وخيرية وأهلية .

‏وعبر مدير عام السياحة والتراث الوطني بالعاصمة المقدسة الدكتور فيصل الشريف عن سعادته الكبيرة واعتزازه بنجاح الحملة الأولى مقدماً شكره لصاحب ‏السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على دعمه لمجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة وموافقة ‏إمارة المنطقة على تنظيم هذه الحملة ‏وتوجيه جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة لدعمها والمشاركة في إنجاحها.

وأكد الدكتور الشريف، أن الهيئة رحبت بالمبادرين وبجميع الشركاء الاستراتيجيين، خاصة وأن المبادرات التطوعية تحقق مبدأ التعاون والمسؤولية المجتمعية ليكونوا شباب مكة القدوة في العمل التطوعي المنظم.