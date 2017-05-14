مبتعثات سعوديات يُطلقن مبادرة “مٌلهمة” لتحفيز المرأة

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جدة – ليلى باعطية

أطلقت عدد من الفتيات السعوديات المبتعثات في مدينة فيلادلفيا بأمريكا مبادرة أسمينها بـ”مُلهمة” تهدف لتحفيز المرأة وإثبات قدراتها في المجتمع حتى تكون فخورة بإنجازاتها وسعيدة بالعطاء الذي تقدمه .

وقالت مؤسسة المبادرة “هاله الفضل لـ” البلاد” أن “ملهمه” هي شخصيه بداخل كل امرأة في هذا الكون، حتى تدرك انه لا اقوى من عقل المرأة حين يرى النور ، وأشارت إلي أن المبادرة تقدّم للمرأة السعودية برامج وملتقيات تُعزز قيمتها في المجتمع وتبث في روحها الحماسة والإلهام للنجاح والتميز.

من جهتها أكدت عضوة “أبرار الحمري”: أنهن كفري يتعاون لنشر الطاقة الإيجابية بينهن ومن ثم العمل مع الفريق لتنظيم ملتقيات ملهمة والتي تعنى بنشر نماذج نسائية ناجحة لتكون سبب في إلهام المجتمع النسائي وبث روح الحماسة بينهم لتحقيق كل هدف تطمح إليه.

من جانبها أوضحت “ليلى الجيزاني” أن السبب الرئيسي لانضمامها في المبادرة هو تحدى أي صعب والإستمرار في طريق النجاح، وقالت “قطعت وعداً على نفسي أن يصبح لي شأن وفائدة، وإعطاء ولو بصيص من الأمل لملهمات المستقبل”.

‏وأشارت العضوة “منيرة الجهني” إلي أهمية دور المرأة في المجتمع، و التوازن الذي تخلقه مشاركتها في إعمار الأوطان. وقالت ان “المرأة بسبب الكثير من الأفكار السائدة في المجتمعات احيانا لا تعي إمكانياتها الحقيقية” وأضافت لذلك رسالتنا هي الوصول للنساء باختلافاتهم حتى يتحقق الوعي المطلوب بأهمية الإنجاز والمشاركة الفعالة في المجتمع، ليكونوا نماذج إيجابية”.

واكدت العضوة “رهف الغامدي” أن انضمامها لفريق “ملهمه” من أجل إثبات قدرات المرأة السعودية في جميع المحيطات خاصه كمبتعثات, والاحتفاء بقدراتها و تعزيز الرغبة بالاستمرار