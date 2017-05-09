العدد 21930 10 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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مبتعثة تفوز بجائرة عالمية في التمريض

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مبتعثة تفوز بجائرة عالمية في التمريض
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لندن ــ وكالات
نالت مبتعثة سعودية، جائزة أفضل ورقة عمل قدمت في المؤتمر الدولي للتمريض الذي عقد مؤخرا بجامعة إكسفورد ببريطانيا، تحت عنوان “الوعي الصحي بسرطان الثدي وانعكاس الثقافة والدين والخدمات الصحية الحالية على واقع الحالات المصابة”.
وناقشت الورقة التي قدمتها الطالبة نورة بنت عبدالله مدخلي المبتعثة لمرحلة الدكتوراه، تأثير الثقافة والدين والخدمات الصحية الحالية على تكوين وعي المجتمع السعودي بسرطان الثدي وواقع الحالات المصابة، من خلال عرض اراء وتجارب النساء والكادر الطبي من أطباء وممرضات للكشف عن تأثير المرض على الجوانب الجسدية والنفسية والاجتماعية وعرض التحديات والصعوبات الحالية التي تواجه النساء المصابات والكادر الطبي.

التصنيف: الأخيرة

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