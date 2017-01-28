مبـادرات لمشاريع البنية التحتية في حائل

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حائل – البلاد

نظمت أمانة منطقة حائل ورشة عمل عن “آلية توزيع الميزانية ومبادرات التحول البلدي لمشاريع البنية التحتية” بالتنسيق مع مركز تحقيق الأهداف بوزارة الشؤون البلدية والقروية قدمها ممثل مركز تحقيق الأهداف بالوزارة المهندس طالب محمد القبلان بحضور وكلاء ومسؤولي الأمانة ورؤساء بلديات المنطقة ومديري المشاريع والميزانية بالأمانة.

وتأتي هذه الورشة في إطار توجهات الوزارة الجديدة نحو تنفيذ رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لرفع كفاءة تنفيذ المشروعات البلدية بالإضافة إلى التحسين المستمر في تغطية المدن بمرافق عامة وبنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها.

وأوضح مدير مكتب إدارة المشاريع (PMO) بالأمانة المهندس سالم بن عوده السعدي أن الورشة تهدف إلى شرح آلية نظام دعم القرار لتوزيع تكاليف مبادرات البنية التحتية وشرح آلية طلب مشروع جديد بالإضافة إلى حصر الممتلكات والأصول البلدية التي ستكون معياراً مهماً ضمن معايير توزيع التكاليف على الامانات والبلديات بشكل عادل.

من جهته أبان وكيل الأمين للتعمير والمشاريع وشؤون المنطقة المكلف المهندس عبدالله بن عيادة العبيكه أن توزيع ميزانية البلديات ستكون وفق معايير علميه تتعلق بعدد السكان المستهدفين في تقديم الخدمات البلدية وبرامج التنمية الوطنية إضافة إلى توفر الدراسات وتحديد أصول الأمانة والبلديات من المشروعات واستراتيجيات السيول والمشروعات تحت التنفيذ بهدف التركيز على المواقع التي تعاني من نقص الخدمات وضعف الامكانيات لتتواكب مع احتياجات المواطنين والمقيمين وفق امثل التقنيات الحديثة والمتطورة لتحقيق مفهوم التنمية المتوازنة المستدامة وآليات برامج عمل واضحة لترتيب الأولويات وتطبيق معايير الشفافية بما يحقق رؤية القيادة الرشيدة وتطلعات المجتمع المحلي.