متابعة الدمام تنفذ خطة إخلاء

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الدمام-حمود الزهراني

نفذ مكتب متابعة الدمام خطة إخلاء وهمية على فئة مختارة من مستضافات المكتب، وذلك ضمن انشطه وحدة الأمن والسلامة ،و قام الفريق بإطلاق جرس الإنذار، وتم إخلاء المستضافات والتعامل مع الموقف بدون تدافعهم وقد استغرقت عملية الأخلاء في دقيقتين وقد قامت مسبقا مسؤولة الامن والسلامة مها البلوشي بعمل برنامج متكامل عن اجراءات السلامة بدءاً من تدريب المستضافات وبعد ذلك شرح وافي في كيفية الاخلاء لو حدث حريق في المبنى ـ لا قدر الله ـ وطرق التعامل معه.

وأوضحت رئيسة القسم النسائي بالمكتب نبيلة الزهراني إن مواجهة الأزمات والحالات الطارئة سواء بالاستعداد أو التحضير لها، أمر لا بدّ منه لجميع المعنيين بسلامة الافراد انطلاقاً من هذا تم تنفيذ خطة الاخلاء في الفترة الصباحية، تلا ذلك تدريب الموظفات والاداريات وحارسات الأمن على كيفية مواجهة الازمه وكيفية استخدام مخارج الطوارئ واستخدام وسائل وأدوات الإطفاء وذلك بمساعدة القسم الرجالي في المكتب.