العدد 21949 29 مايو 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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متخصصون في الجامعات يبحثون دورها في مكافحة المخدرات

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متخصصون في الجامعات يبحثون دورها في مكافحة المخدرات
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الرياض – واس

استعرض المشاركون في حلقة ” دور الجامعات السعودية في مكافحة ظاهرة المخدرات” بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ممثلة في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس”، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، برعاية معالي وزير الثقافة والإعلام عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور عادل بن زيد الطريفي، بمشاركة أكثر من (300) أكاديمي من جامعات المملكة، ومتخصّصين من الجهات الحكومية والأمنية، العديد من المحاور المهمة في التصدي لآفة المخدرات.

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التصنيف: محليات

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