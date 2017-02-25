متخصصون في الجامعات يبحثون دورها في مكافحة المخدرات
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الرياض – واس
استعرض المشاركون في حلقة ” دور الجامعات السعودية في مكافحة ظاهرة المخدرات” بالتعاون مع أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ممثلة في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس”، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، برعاية معالي وزير الثقافة والإعلام عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الدكتور عادل بن زيد الطريفي، بمشاركة أكثر من (300) أكاديمي من جامعات المملكة، ومتخصّصين من الجهات الحكومية والأمنية، العديد من المحاور المهمة في التصدي لآفة المخدرات.
الوسوم:مكافحة المخدرات
التصنيف: محليات
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