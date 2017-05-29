متخطيًا كل الصعاب .. الأخضر يتعادل مع أمريكا ويبلغ الدور الثاني لمونديال الشباب

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كوريا- وكالات

تأهل المنتخب الوطني للشباب، إلى دور الـ16 لمونديال الشباب تحت 20 عاما في كوريا الجنوبية، بعد تعادله مع نظيره الأمريكي 1/1 أمس، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة السادسة. وتصدر المنتخب الأمريكي المجموعة السادسة، بخمس نقاط، وحل المنتخب السعودي في المركز الثالث بأربع نقاط، ليصعد الفريق إلى دور الستة عشر من بين أفضل أربعة فرق احتلت المركز الثالث بدور المجموعات. وقبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، تقدم المنتخب الأمريكي بهدف عن طريق برووكس لينون، بعد ارتباك في دفاعات أخضر الشباب، استغلها لينون، وسدد في الشباك دون عناء. ولعب المنتخب الأمريكي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعد طرد كارتر فيكرز؛ لحصوله على الإنذار الثاني لتوجيهه ضربة بالكوع في وجه سامي النجعي. وتمكن عبد الإله العامري من إدراك التعادل للمنتخب الوطني؛ إثر ضربة ركنية نفذها سامي النجعي، وارتقى لها عبد الإله برأسه بشكل رائع في الشباك.