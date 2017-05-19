“متعافي” عرعر تنظم فعاليات باليوم العالمي للمتعافين من السرطان 2017

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نظمت مجموعة متعافي التطوعية فرع مدينة عرعر اليوم ، فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمتعافين من السرطان 2017م ، تحت بعنوان ” الحمدلله تشافيت”.

بحضور مساعد مدير الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية جلال فرحان العنزي ومدير مستشفى النساء الولادة والأطفال بعرعر متعب خلف الصقيري ، وذلك بمجمع عرعر مول التجاري .

واشتملت الفعاليات التي تهدف إلى تجديد الدعم النفسي لمرضى السرطان:

من خلال إبراز دور المتعافين من السرطان في بث الأمل والتفاؤل لدى المرضى وعائلاتهم، على توزيع المنشورات التوعوية التثقيفية.

والإجابة على استفسارات الحضور من قبل متخصصين ،ومسابقات منوعة ، ومسرح الطفل.

كما شاركت العديد من الجهات الحكومية والأهلية بالفعاليات بأجنحة خاصة بها من أبرزها مستشفى النساء الولادة ، ومستشفى الأمير عبدالعزيز بن مساعد ، وجمعية زهرة ، ومكافحة التدخين .

يذكر أن مجموعة متعافي لها العديد من الفروع بالمملكة مكونة من عدة متعافين و متعافيات من مرض السرطان الذين خاضوا رحلة الصراع مع المرض وعاشوا المرحلة العلاجية بجميع تفاصيلها.

حيث تسعى المجموعة إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمرضى السرطان.

بالإضافة إلى المساهمة في تثقيف المرضى وأسرهم حول المرض ، وزيادة الوعي المجتمع بالمرض وأهمية الفحص المبكر .