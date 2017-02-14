مجانين الدمام: الأهلي تمام التمام

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جدة – أحمد إلياس

احتفلت الجماهير الأهلاوية في المام خاصة، والمنطقة الشرقية عامة، بفوز فريقها على بني قادس، ورد الدين خلال أيام معدودة بعد الخسارة القاسية من القادسية في مسابقة الدوري، ورددت أغنيتها الشهيرة (للأهلي جينا من كل مدينة)، ورفعت الأعلام الخضراء عالية، بعد هذا الفوز المعنوي، الذي أعاد ثقتها في فريقها.

كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي؛ طرباً بالفوز الذي أعاد كبرياء الملكي، وطالبت اللاعبين بالاستمرار بالروح العالية التي كانوا في مباراة الأمس، وطي صفحة الخسارة الكبيرة بالجولة 18 لدوري جميل للمحترفين،

كما طالبت الأجهزة الفنية والإدارية باستثمار الروح التي كان عليها اللاعبون، وتجهيز الفريق فنياً ونفسياً لمواجهة النصر الجمعة القادمة في الجولة 19 ، مؤكدة حشدها للجماهير لدعم الفريق في لقاء النصر.