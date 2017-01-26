مجلة كلية الملك خالد العسكرية تحتفي بالذكرى الثانية لبيعة خادم الحرمين الشريفين

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صدرت كلية الملك خالد العسكرية عددها السابع والعشرين بعد المائة من مجلتها الفصلية.

متضمناً تغطية شاملة لما تم إنجازه ، في الداخل والخارج ، على مدى العامين الماضيين من حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ( حفظه لله ) .

جاء ذلك عبر رسالة القارئ ( ذكرى البيعة وتجديد العهد والولاء ) …

بقلم قائد كلية الملك خالد العسكرية المكلف المشرف العام على المجلة اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان .

التي أشار فيها إلى اعتزاز الشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية ” لما تعكسه من روابط المحبة ، وتجسده من معاني التلاحم بين القيادة والشعب ” .

وأوضح أن المملكة تنعم بالمزيد من الإنجازات التنموية الحضاريةعلى الرغم من تسلم خادم الحرمين الشريفين ( أيده لله ).

مقاليد الحكم في ظروف أمنية ودولية شديدة التعقيد.

” الأمر الذي جعل قيادته الواعية ورؤيته الثاقبة ونهجه السليم وسياسته المتزنة تنتزع إعجاب المراقبين ، نظراً لما حققته المملكة من نجاحات وتقدم “.

وأكد اللواء المرشان أن قدرة قيادتنا الرشيدة على مواجهة التحديات والمخاطر باقتدار.

وحكمه هو أحد عوامل ثقة ومحبة الشعب السعودي الوفي لها .

” وهذا هو ما يجعلنا نتخذ من يوم البيعة مناسبة وطنية غالية لنجدد العهد والولاء والسمع والطاعة بقيادتنا الرشيدة ، وأن ندعو الله بأن يحفظها ذخراً لوطنها وشعبها “.

فيما أشار رئيس التحرير العقيد الركن فؤاد بن صالح الصانع إلى المناسبة (ذكرى البيعة ودقة المرحلة) .

موضحاً أنه رغم ما تواجهه المملكة من تحديات بأنها ” لم تتزحزح عن ثوابت أمنها الوطني .

فما زالت تقف في وجه الأطماع الخارجية بتنوع مصادرها وغاياتها ، وتقف بجانب الحق المشروع للشعبين اليمني والسوري ” .

وأشتمل العدد على دراسة بعنوان ( ذكرى البيعة بين المنطلقات والانجازات ) .

كما أشتمل العدد على دراسة عسكرية عن (حرب الهجين الحاضر والمستقبل ) .

وأخرى سياسية عن (فشل التسويات السلمية للأزمة السورية) .

أوضح كاتبها أسباب هذا الفشل ونتائجه الحاليه والمستقبلية .

وثالثه استراتيجيه عن ( العوده الروسية للسباق على الزعامة الدولية ) .

إضافة إلى العديد من الموضوعات والأبواب الثابتة في المجلة .