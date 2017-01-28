مجلة كلية الملك خالد العسكرية تحتفي بذكرى البيعة

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الرياض – البلاد

أصدرت كلية الملك خالد العسكرية عددها السابع والعشرين بعد المائة من مجلتها الفصلية متضمناً تغطية شاملة لما تم إنجازه في الداخل والخارج على مدى العامين الماضيين من حكم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

جاء ذلك عبر رسالة القارئ (ذكرى البيعة وتجديد العهد والولاء) بقلم قائد الكلية المكلف المشرف العام على المجلة اللواء الدكتور سعيد بن ناصر المرشان التي أشار فيها إلى اعتزاز الشعب السعودي بهذه المناسبة الغالية ” لما تعكسه من روابط المحبة ، وتجسده من معاني التلاحم بين القيادة والشعب”.

وأوضح أن المملكة تنعم بالمزيد من الإنجازات التنموية الحضارية على الرغم من تسلم خادم الحرمين الشريفين (أيده الله) مقاليد الحكم في ظروف أمنية ودولية شديدة التعقيد، ” الأمر الذي جعل قيادته الواعية ورؤيته الثاقبة ونهجه السليم وسياسته المتزنة تنتزع إعجاب المراقبين نظراً لما حققته المملكة من نجاحات وتقدم”.

فيما أشار رئيس التحرير العقيد الركن فؤاد بن صالح الصانع إلى المناسبة (ذكرى البيعة ودقة المرحلة) ، موضحاً أنه رغم ما تواجهه المملكة من تحديات بأنها ” لم تتزحزح عن ثوابت أمنها الوطني ، فما زالت تقف في وجه الأطماع الخارجية بتنوع مصادرها وغاياتها ، وتقف بجانب الحق المشروع للشعبين اليمني والسوري”.