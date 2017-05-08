مجلس أمناء كلية البترجي الطبية يعتمد عددا من القرارات الأكاديمية والإدارية

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جدة ــ البلاد

عقد أعضاء مجلس الأمناء- لكلية البترجي الطبية للعلوم والتكنولوجيا الاجتماع الأول للسنة الأكاديمية 2016/2017 في دورته الرابعة، وذلك بمقر الكلية في أبحر الشمالية بمدينة جدة…

وقد حضر الاجتماع كلاًّ من المهندس صبحي بترجي رئيس مجلس الأمناء والدكتور خالد بترجي نائب رئيس مجلس الأمناء والدكتور أسامة كنسارة عميد الكلية، الدكتور غازي دمنهوري مدير مركز الملك فهد للبحوث الطبية والدكتور خالد الجارالله مدير عام التعليم العالي الأهلي والدكتور عصام أزهر أستاذ مشارك بكلية العلوم الطبية التطبيقية والدكتور خالد الزمامي أستاذ مشارك بكلية العلوم الطبية التطبيقية…

حيث تناول أعضاء المجلس عدداً من الموضوعات والمحاور الأكاديمية والإدارية المدرجة في أجندة الاجتماع، كما تم استعراض الخطة الاستراتيجية للكلية و إنجازات العام الدراسي (1438) (2016/2017) واعتماد عدد من القرارات المقترحة من قبل إدارة الكلية لتطوير الجانبين الأكاديمي والإداري بها. كما ناقش أعضاء المجلس تطوير عدد من البرامج الأكاديمية وتغيير الخطط الدراسية لبعض البرامج؛ سعيا لتقديم أفضل مستوى تعليمي لطلابنا وطالباتنا…في ختام الاجتماع تم اعتماد أعداد الخريجين بجميع البرامج للعام الدراسي 2016/2017.