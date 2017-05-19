مجلس الباحة يناقش التخصصات المطلوبة للمنطقة

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الباحة – البلاد

ناقش مجلس منطقة الباحة تكليف جامعة الباحة بدراسة إعادة هيكلة بعض التخصصات التي لا يحتاجها سوق العمل والرفع بذلك لمرجعهم والتركيز على التخصصات التي تحتاجها المنطقة في المجال السياحي والاستثماري والزراعي ، والتأكيد على جامعة الباحة بافتتاح مدرسة عالمية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال جلسات المجلس امس برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة الباحة.

وأوضح أمين عام مجلس المنطقة نايف بن عبدالله الغامدي ، أن المجلس اتخذ عددًا من القرارات والتوصيات منها تبنّي إقامة برامج تدريبية وورش عمل في بعض المجالات التي تحتاجها المنطقة، ودعوة المسؤولين والمختصين من مختلف الإدارات الحكومية لحضورها والاستفادة منها, ومتابعة استكمال مشروع فندق الجامعة ومحطة الكهرباء والمشاريع الأخرى .

وأفاد أن المجلس أوصى أمين المنطقة بمتابعة طرح مشروع المرمى العام الواقع في محافظة العقيق بمركز وراخ والمرامي في المحافظات ، وتشكيل لجنة من الأمانة والشرطة لمتابعة عدم الحرق في تلك المرامي حفاظاً على صحة البيئة.